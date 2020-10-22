В Армении озвучили единственный способ закончить войну в Карабахе

Ереван, 22 октября. МИД Армении заявил, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе бессмысленно говорить о дипломатическом решении конфликта в Карабахе, поскольку приемлемое для Еревана, неприемлемо для Баку. Азербайджан и Турция раскритиковали заявление премьера, отметив, что из слов армянского премьера видно, «кто хочет войны».

В МИД выпады Баку назвали манипуляцией, с помощью которой отвергающие мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта Азербайджан и Турция пытаются преподнести свою позицию как подход армянской стороны.

«Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат», — подчеркивается в заявлении МИД Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Дважды стороны пытались договориться о действии режима прекращения огня, однако оба раза режим был сорван практически сразу после его наступления.