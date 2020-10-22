Макконахи признался, что был растлен в подростковом возрасте

Лос-Анджелес, 22 октября. Голливудский актер Мэттью Макконахи в автобиографии Greenlights («Зеленые огни») написал, что был растлен в подростковом возрасте, передает Metro.

«Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду из-за этого в ад», — делится актер на страницах своей книги.

50-летний Макконахи также признался, что становился объектом насилия и в дальнейшем. Он отмечает, что в 18 лет он потерял сознание в фургоне, чем решил воспользоваться «взрослый мужчина». Однако актер не стал уточнять, о ком идет речь. Звезда экрана говорит, что не считает себя жертвой, несмотря на все неприятные инциденты в жизни.

«У меня есть много доказательств того, что мир задумал сделать меня счастливым», — пишет Макконахи в автобиографии.

До этого Мэттью Макконахи рассказывал, что его отец скончался в 1992 году во время секса с женой. По словам актера, после полового акта у отца случился сердечный приступ, который стал причиной смерти.

В прошлом году Макконахи сообщил, что получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска. До этого времени актер жил, не имея официального документа о получении школьного образования.

Отметим, за свою кинокарьеру Макконахи был удостоен ряда наград и положительных отзывов за такие фильмы, как, например, «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар».