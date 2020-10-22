МВД выступает резко против идеи Минфина о реформировании силового блока

Москва, 22 октября. Министерство внутренних дел выступает резко против инициативы Минфина о реформе силового блока, сообщил «Известиям» источник в ведомстве.

Ранее Минфин предложил создать единый правоохранительный орган, который на базе МВД РФ включал бы в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Помимо этого, министерство предложило сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел и отменить индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции.

Аналогичные предложения Минфин озвучил для Минобороны и Росгвардии, предлагая сократить численность войск.

Комментируя инициативу министерства, источник сообщил, что в МВД выступают резко против нее и оценивают предложение негативно.

Как сообщалось ранее, идею о сокращении штата военных на 10% не поддерживает и Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что численность и структура Вооруженных сил РФ определена в соответствии с задачами по обеспечению безопасности государства. В Совете Федерации также не поддержали идею Минфина.