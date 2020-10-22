Вашингтон отказывается продлевать ДСНВ без всяких условий

Вашингтон, 22 октября. Американская сторона не согласна продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий. Об этом в интервью телеканалу PBS сообщил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действующий договор без всяких условий на год. В Госдепартаменте тогда сообщали, что Вашингтон готов придать окончательную форму соглашению с Москвой по ядерному вооружению.

«Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен. — Прим. ФАН) дал ясно понять, что это не вариант», — заявил Биллингсли.

Как отмечает спецпредставитель США, ДСНВ ограничивает 90–92% американского арсенала, но затрагивает всего 45% российского.

«Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО», — комментирует Биллингсли.

Также он остался недоволен тем, что договор не затрагивает ядерный арсенал Китая.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Альянс поддерживает продление ДСНВ и прогресс в диалоге Вашингтона и Москвы в этом направлении.

Отметим, что срок действия договора истекает в феврале следующего года.