Депутат Госдумы назвал минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 21 октября. Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит жителям России рядом трудностей, сказал в беседе с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы Михаил Терентьев.

По словам парламентария, инициатива может перессорить россиян, так как она спровоцирует проблемы в вопросе оплаты труда.

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — задается вопросами Терентьев.

Депутата поддержал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич. Он говорит, что изменение графика отрицательно скажется не только на работниках, но и на работодателях. Инициатива может негативно отразиться на уровне заработной платы или производительности труда.

«Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — резюмировал Бунич.

Эксперт считает, что вопрос о сокращении рабочей недели является несвоевременным и провоцирует путаницу. Он отмечает, что многие россияне были вынуждены перейти на дистанционный режим работы на фоне пандемии, и подобные нововведения для них сейчас неактуальны.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России сообщали, что обсуждение вопроса о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю сейчас не ведется.