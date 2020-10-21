Цифровая перепись населения поможет развитию бизнеса в РФ

Москва, 21 октября. Цифровая перепись населения 2021 года даст толчок развития бизнеса в России. Как сообщает телеканал «360», предприятия получили заказы на изготовление специальных планшетов, а итоги переписи позволят бизнесу грамотно выстраивать маркетинговые стратегии.

Цифровые технологии Росстата позволят россиянам получить сведения по итогам переписи в два раза быстрее. Ожидается, что на обработку всех данных уйдет около 18 месяцев, тогда как раньше процесс занимал порядка 3,5 года.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов сообщил, что уже в октябре следующего года будут доступны данные о полной численности населения страны. И в течение следующего года будут опубликованы все итоги.

Организация цифровой переписи населения позволит изменить бизнес России, уверены участники круглого стола «Статистика в новых форматах. Как данные будут работать на бизнес». В частности, уже сейчас российские предприятия получили запросы на изготовление 360 тыс. планшетов.

Кроме того, крупный бизнес крайне заинтересован в итогах переписи, поскольку такая статистика поможет детально изучить локализацию потребителей и их численность. Как отметил гендиректор Inostudio Максим Болотов, это позволит бизнесу выстраивать более грамотные маркетинговые стратегии, а также повысить компьютерную грамотность населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Россияне в это раз сами смогут заполнить опросник на сайте госуслуг.