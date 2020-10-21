Стартовал процесс объединения бюджетов Запада и Востока Ливии

Триполи, 21 октября. Вице-премьер нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг рассказал о формировании единого государственного бюджета Ливии в интервью агентству Reuters.

Майтыг подчеркнул, что представители Запада и Востока начали работу в рамках соглашения о возобновлении нефтедобычи. Стороны готовы приступить к планированию общей казны и объединению расходов.

Заявлено, что бюджет на 2021 год от западной части страны составит порядка 40 миллиардов долларов США, а восточной — от пяти до восьми. Политик отметил, что в эту сумму входят средства на социальную сферу: образование и здравоохранение.

Замглавы ПНС напомнил, что за неделю добыча сырья достигла 500 тысяч баррелей в сутки. Майтыг заверил, что к концу года эта цифра увеличится вдвое.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в рамках межливийских переговоров представителям Запада и Востока удалось достигнуть понимания. Стороны заключили ряд соглашений, предусматривающих комплексные шаги для национального примирения.