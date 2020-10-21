Вице-президент Турции назвал условие отправки войск в Карабах

Анкара, 21 октября. Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk заявил, что Анкара готова отправить войска в Нагорный Карабах, если от Баку поступит соответствующая просьба.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — заявил Октай.

По словам чиновника, карабахский кризис не получится урегулировать без участия Анкары. По его мнению, России не удалось на переговорах добиться соблюдения перемирия от участников конфликта, поскольку «за столом не было Турции».

При этом Октай добавил, что Россия — это одна из стран, с которой Анкаре удалось построить «наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса».

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября, когда начались масштабные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. 9 октября Баку и Ереван объявили перемирие после переговоров в Москве, однако менее суток спустя боевые действия возобновились.

С полуночи 18 октября в регионе попытались в очередной раз объявить перемирие, но стороны практически сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, передавал RT.