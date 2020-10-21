Чиновник подтвердил пятикратное занижение COVID-статистики в Турции

Анкара, 21 октября. Турецкий чиновник подтвердил, что власти в несколько раз занижают статистику зараженных коронавирусной инфекцией, передает Reuters.

Издание опубликовало интервью с высокопоставленным членом турецкого правительства, который рассказал на условиях анонимности о реальном положении дел с распространением заболевания в стране. По его словам, количество подтвержденных случаев COVID-19 в пять раз превышает данные Минздрава.

Согласно официальной статистике, в Турции более 351 человека имеют положительный тест на коронавирус. Однако, если умножить число на пять, то в стране более 1,75 миллиона больных, объяснил чиновник. Это значит, что эпидемиологическая ситуация в государстве хуже, чем в Европе. А в мировом «рейтинге» с такими показателями Анкара займет четвертое место среди самых зараженных.

В связи с повторной вспышкой COVID-19 планируется снова ввести ряд ограничительных мер. В качестве ужесточения карантина рассматривается обязательный комендантский час для представителей старшего поколения.

Напомним, что Турция перестала указывать общее количество заражений в ежедневных отчетах Минздрава. Теперь правительство отображает в сводке только госпитализированных больных. За подтасовку данных главного врача страны Фахреттина Коджа обвинили в замалчивании вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пользователи раскритиковали министра здравоохранения в его официальном Twitter-аккаунте. Жители разочарованы обманом на государственном уровне и призывают Коджа к ответственности.