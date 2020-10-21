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Sohu объяснило, почему американские летчики пытаются копировать россиян

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Sohu объяснило, почему американские летчики пытаются копировать россиян

Пекин, 21 октября. Обозреватели китайского издания Sohu отметили стремление американцев оспорить преимущество российского истребителя пятого поколения Су-57. Перевод материала с китайского языка подготовил портал «ПолитРоссия».

Специалисты отметили стремление ВВС США доказать, что их самолеты и пилоты не уступают ВКС РФ в маневренности и умениях выполнять фигуры высшего пилотажа. По мнению авторов статьи, российский Су-57 уступает американскому F-22 в скрытности, однако превосходит во всех остальных параметрах.

Также китайские аналитики обратили внимание на действия США, направленные на повышение популярности своих крайне дорогих самолетов на международном рынке.

«Чтобы доказать, что F-22 не хуже российского самолета, американские летчики решили продемонстрировать на нем фигуры высшего пилотажа, в том числе — знаменитую «Кобру», — пишут авторы материала.

В Sohu пришли к выводу, что F-22 так и не оправдал возложенных надежд военного командования США. На данный момент Вашингтон отказался от серийного производства этих самолетов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Арктики и северной части Дальнего Востока.

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