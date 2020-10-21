В США требуют расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ

Вашингтон, 21 октября. Представители демократической партии Палаты представителей Конгресса США потребовали начать расследование обстоятельств поставки Москвой и Вашингтоном друг другу аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса.

Письмо с озвученными требованиями было направлено и. о. генерального инспектора Госдепартамента Мэттью Климоу и генеральному инспектору Министерства внутренней безопасности Джозефу Каффэри.

Отметим, ранее американское издание распространило информацию о том, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) избавилось от 45 аппаратов ИВЛ, которые Москва поставила США в рамках гуманитарной помощи. Это объяснялось разницей в напряжении в электрических сетях двух стран.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что помощь была оказана в критический момент для США, передавал RT. По его словам, «что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос».