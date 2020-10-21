Ливийцы вышли на митинг в Триполи с требованием освободить узников RADA

Триполи, 21 октября. Ливийцы вышли на митинг против беззакония в тюрьмах, подконтрольных вооруженному бандформированию RADA, сообщает канал «Февраль».

Граждане устроили демонстрацию напротив здания Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Митингующие требуют освободить заключенных, которых похитили боевики. Родственники настаивают на ускорении судопроизводства и требуют передать личные дела узников в прокуратуру.

Они вышли с плакатами, на которых отразили недовольство бесчинствами группировок, а также бессилие граждан страны перед режимом триполитанских «властей». На листовках были следующие вопросы:

«Где права человека? Арестованные страдают от плохого обращения. Нет лекарств, пищи, посещений».

«RADA, когда вы поработили людей, рожденных свободными?».

«Я скучаю по тебе, мама. Я не видел тебя пять лет».

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي مهجري المنطقة الشرقية أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين تعسفيا والمغيبين قسريا وسرعة إحالتهم للقضاء وعرضهم على النيابة#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/FQcnTMVNLM — قناة فبراير (@FebruaryChannel) October 21, 2020

Неделю назад граждане уже выходили на митинг против беспредела в тюрьмах, подконтрольных бандформированию RADA. Жители Ливии призвали ПНС провести честное расследование и освободить пленников.

Напомним, что незаконными заключенными в Ливии являются и россияне. Социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана удерживают в частной тюрьме «Митига», подконтрольной главарю RADA — Абд аль-Рауфу Карре. Наши соотечественники с мая 2019 года находятся в нечеловеческих условиях изолятора, где подвергаются пыткам. Примечательно, что за 17 месяцев ПНС так и не объяснило причину похищения ученых.