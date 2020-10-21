Калининградцы смогут бесплатно получить профессию в IT-сфере

Калининград, 21 октября. В России стартовала образовательная программа, в рамках которой все желающие смогут бесплатно получить профессию в IT-сфере. Об этом сообщил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль, передает Klops.ru.

«Сертификаты на получение цифровой профессии разлетаются, как горячие пирожки. Заявки только за последние несколько дней подали более 20 тысяч человек по всем регионам-участникам. Всего по программе будет выдано 33 тысячи билетов в будущую цифровую специальность», — пояснил он.

Он также добавил, что в настоящее время специалисты IT-отрасли востребованы, а их зарплаты в три раза превышают уровень средней заработной платы. По его словам, в Калининградской области заявки подали более 500 человек.

«Те калининградцы, которые хотят найти себя в цифровом мире, быть успешными в нем, должны поторопиться и в ближайшие 2-3 дня подать заявку на сайте проекта», — отметил Рыскаль.

Заявку можно подать на сайте проекта, который стартовал 15 октября. Обучение будет осуществляться в дистанционном режиме с 1 по 25 ноября. Все участники получат документ о дополнительном профессиональном образовании.