Российским островам в Арктике присвоены имена гидрографов Северного флота

Москва, 21 октября. Несколько мысов и островов в российской части Арктики получили официальные названия. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.

Глава Правительства РФ подписал распоряжения, благодаря которому десять географических объектов в российской части Арктики получили официальные наименования. Новые мысы и острова образовались в результате таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота ВМФ России.

«Эти мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова», — говорится в сообщении

В ближайшее время новые мысы и острова будут нанесены на топографические и навигационные морские карты.