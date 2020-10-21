Назван топ-5 самых быстро ржавеющих авто

Москва, 21 октября. Эксперты портала DriveNN составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подвержены коррозии.

Первое место в топ-5 самых ржавеющих авто занял УАЗ «Патриот». По словам экспертов, в российских условиях внедорожник быстро подвергается коррозии, иногда даже еще на конвейере.

Второе место занял китайский кроссовер Lifan X60. Однако такая особенность есть только у первого поколения, последующие версии не так сильно ржавеют.

Третья строчка досталась LADA Granta. Эксперты отмечают, что у отечественного авто почти сразу ржавеют подвеска и сколы лакокрасочного покрытия. Также в рейтинг попали Renault Duster и Geely Emgrand X7.

Ранее бывший ведущий популярной автомобильной телепередачи Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года в двух категориях премии News UK Motor Awards. Так, в номинации «суперкар года» эксперт отдал свой выбор винтажному купе Eagle Lightweight GT. Что касается номинации «народный автомобиль», то в ней Кларксон выбрал хэтчбек Mini John Cooper Works GP. Отмечается, что в Россию поставили только 30 таких «куперов», но в первый же день старта приема заказов все они были моментально раскуплены.