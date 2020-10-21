Украинец подал в суд на Зеленского из-за его идеи с опросом на выборах

Киев, 21 октября. Украинец обратился в суд с иском к президенту страны Владимиру Зеленскому. Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, мужчина требует признать незаконным проведение опроса в день местных выборов.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что в день выборов на Украине, 25 октября, пройдет всеукраинский опрос, передавал RT. Украинцам зададут вопросы о Будапештском меморандуме, пожизненном заключении за коррупцию, легализации каннабиса, создании в Донбассе свободной экономической зоны, сокращении числа депутатов в Раде до 300 человек. В отличие от референдума, опрос не имеет юридической силы.

Житель Ивано-Франковской области просит административный суд Киева «признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения».

«Среди других требований указанного иска — обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее украинский общественный деятель, кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб заявил, что данный опрос говорит о том, что страну готовят сделать базой для иностранных войск и как следствие — полигоном большой войны против России. По его словам, пункт опросника о необходимости выполнения странами-гарантами Будапештского меморандума направлен на попытку легализации иностранных баз на территории Украины.