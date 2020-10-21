Папа Римский предложил узаконить гражданские союзы между однополыми парами

Рим, 21 октября. Папа Римский Франциск уверен, что однополые пары не только «имеют право на семью», но и должны получить возможность регистрировать гражданские союзы, передает Catholic News Agency.

Такое заявление он сделал в документальном фильме «Франциск» американского режиссера Евгения Афинеевского, премьера которого состоялась на Римском кинофестивале. Позиция понтифика кардинально отличается от позиции его предшественников по этому вопросу.

«Гомосексуалисты имеют право создать семью. Они — дети божьи и имеют на это право. Никто не должен быть несчастен из-за этого. Мы должны принять закон о гражданских союзах, чтобы они были юридически защищены», — сказал Франциск.

Стоит отметить, что в фильме была показана история о том, как Папа Римский поддержал двух итальянских мужчин, которые воспитывали своих детей. По словам одного из итальянцев, Франциск очень помог им с моральной точки зрения.

По мнению журналиста Романа Голованова, Папа Римский поддерживает однополые пары, потому что у католиков вместо духовной общины — корпорация и бизнес, пишет «Царьград». По мнению Голованова, если сейчас на Западе существует запрос на однополые союзы, то их и будут «продавать».

Многие эксперты, в свою очередь, считают, что навязываемая Западом новая «норма» способна вызвать самые негативные последствия в обществе — от демографического до духовного кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России не будут узаконены однополые браки, пока он занимает должность главы государства.