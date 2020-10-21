Армения готова к мирному урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван, 21 октября. Армения готова к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и высоко оценивает усилия России. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Армении Мане Геворгян, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что о бесперспективности решения конфликта в Карабахе дипломатическим путем. По его словам, Ереван готов к урегулированию конфликта на основе взаимных компромиссов, однако подобный сценарий оказался неприемлемым для Азербайджана.

Геворгян отметили, что логика мирных переговоров по Карабаху на основе компромиссов неприемлема для Баку, однако армянская сторона готова к переговорному процессу на высшем уровне.

«Армения была готова и готова сейчас к мирному урегулированию карабахского вопроса и высоко оценивает посреднические усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности Российской Федерации», — подчеркнула она.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. 18 октября Баку и Ереван объявили перемирие, однако боевые действия возобновились в этот же день, после чего Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.