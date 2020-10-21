Стрельба произошла у офиса правящей партии Грузии

Тбилиси, 21 октября. Неизвестный открыл стрельбу у офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси на границе с Арменией и Азербайджаном, сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

«В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли. Насколько я знаю, произошел выстрел, и есть раненые», — сообщил Кобахидзе.

В партии выразили надежду на строжайшее реагирование со стороны полиции. МВД Грузии пока не комментировало происшествие.

Ранее в Грузии преступник захватил 19 заложников в здании банка в городе Зугдиди и требовал 500 тысяч долларов. Позже он сдался полиции.