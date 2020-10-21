Генпрокуратура Украины завела дело против Порошенко о госперевороте

Киев, 21 октября. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах и в 2020 году, сообщил депутат Рады Ренат Кузьмин в Facebook.

Кузьмин опубликовал документ о регистрации в Едином реестре досудебных расследований Украины и расследовании по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации денег преступной группировкой.

В группировку входили, помимо Порошенко, экс-депутат Рады Давид Жвания, бывший врио президент Украины Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-председатель Рады Андрей Парубий и еще ряд чиновников, сообщил депутат.

Ранее Жвания сообщил, что Порошенко возглавляет преступное сообщество и планирует сместить президента Украины Владимира Зеленского в ходе госпереворота осенью. Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову возбудить дело о подготовке госпереворота.

На сегодняшний день Порошенко и его соратники являются фигурантами более 20 уголовных дел, среди которых легализация преступных доходов, вмешательство в деятельность судей, госизмена, злоупотребление властью и многое другое.

СМИ сообщили, что четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Порошенко оффшорные компании. Речь шла об общей сумме в 65 млн долларов.