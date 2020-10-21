Заложников в Зугдиди освободили в ходе успешной спецоперации

Тбилиси, 21 октября. Спецоперация по освобождению заложников из отделения Банка Грузии в Зугдиди успешно завершена, передает Sputnik Грузия со ссылкой на местную телекомпанию «Имеди».

Сообщается, что все заложники теперь на свободе, а преступник задержан, его вывели из здания с поднятыми руками.

Ранее вооруженный злоумышленник, у которого при себе были автомат и граната, захватил около 30 посетителей и работников банка. Преступник требовал 500 тысяч долларов, машину, вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников.