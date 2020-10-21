В Бразилии скончался участник испытаний западной вакцины от коронавируса

Бразилиа, 21 октября. Житель Бразилии скончался в ходе испытаний вакцины против коронавируса, которая была разработана англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).

Ведомство не раскрывает причины смерти участника испытаний вакцины, а также не уточняет, получал ли умерший плацебо или активный препарат.

По данным бразильских СМИ, 28-летний доброволец умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В настоящее время AstraZeneca не комментирует информацию о смерти участника испытаний вакцины.

Стоит отметить, что в начале сентября AstraZeneca сообщила о вынужденной приостановке клинических испытаний вакцины против коронавируса из-за возникновения опасной побочной реакции, которая была зафиксирована в ходе испытаний на территории США.

Специалисты AstraZeneca разрабатывали вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат прошел два этапа испытаний в Великобритании, Бразилии и ЮАР, после чего в США стартовала третья фаза испытаний вакцины, в ходе которой были зафиксированы проблемы у испытуемых.