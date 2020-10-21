На МКС отключили систему подачи кислорода из-за сбоя

Москва, 21 октября. После очередного сбоя в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте Международной космической станции (МКС) было принято решение его отключить, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время экипаж МКС проводит ремонт системы подачи кислорода «Электрон-ВМ».

«После отключения системы экипаж под руководством Главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей», — сообщили в Роскосмосе.

На время ремонта воздух подается по дублирующей системе, находящейся на американском сегменте станции.

«Безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 15 октября космонавты сообщили, что в их части сломалась система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Позднее они доложили на Землю, что экипаж МКС смог отыскать утечку воздуха с помощью чайного пакетика. В ночь на 20 октября стало известно, что на российском сегменте МКС произошли отказ туалета и системы получения кислорода, а также задымление пылесоса.

«Электрон-ВМ» предназначен для подачи кислорода экипажу МКС.