Похищения журналистов в Триполи показывают отношение ПНС к переговорам

Триполи, 21 октября. Группа боевиков ПНС похитила журналистку Хинд Амар в центре ливийской столицы. Об инциденте сообщило местное издание Libya 24.

Портал со ссылкой на собственные источники отмечает, что нападение на Амар совершили выходцы из группировки «Батальон революционеров Триполи». Бандиты ворвались в дом женщины, избили ее супруга, после чего увезли свою жертву в неизвестном направлении.

По данным издания, похищение связано с назначением журналистки на пост руководителя программами Национального канала Ливии. Решение об этом принял ответственный за работу СМИ ПНС Мухаммад Байи, которого сторонники режима считают предателем из-за новой политики в сфере распространения информации.

Причины конфликта в СМИ

В Триполи изначально не приняли кадровый указ премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа, согласно которому работу СМИ возглавил Байи. Против его кандидатуры выступили как представители властей, так и медиа-активисты. Так, член Президентского совета Мухаммад Амари Заид призвал провести экстренное заседание, потребовав пересмотра указа. Официальный представитель операции «Вулкан Гнева» Абдель Малик Мадани сообщил, что блогеры 10 сентября подписали совместное заявление с аналогичным предложением. В противном случае они обещали приостановить свою деятельность. Начальник оперативного штаба ПНС по Сирту Ибрагим Бейт Маль обратился к главе ПНС с просьбой отозвать решение.

Изменник и предатель

Возглавив сферу СМИ, Байи объявил о кардинальных изменениях в СМИ и призвал к объективности. Он распорядился перестать информировать население об «агрессии против Триполи», что делали медиа-ресурсы режима с момента обострения кризиса в стране. Кроме того, чиновник запретил обвинять Ливийскую национальную армию (ЛНА) в любых вооруженных провокациях. Такие шаги не оценили в стане ПНС — Байи стали считать изменником.

Вскоре после этого командующий ЗВО генерал-майор Усама Джувейли подписал приказ об аресте Байи. Позднее издание Afrigate News сообщило, что боевики «Батальона революционеров Триполи» похитили чиновника и его двух сыновей, сейчас он находится в штабе бандформирования. Эта группировка ранее числилась в составе МВД ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага. Благодаря ему были созданы «Силы обороны Триполи», куда и вошли наиболее влиятельные банды оккупированной ливийской столицы.

Близкие Байи обратились к руководству Миссии ООН по поддержке в Ливии с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь с его освобождением.