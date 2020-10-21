Демократы заранее «оплакивают» Байдена и готовятся оспорить победу Трампа

Выборы 2020 в США выходят на финишную прямую. Шансы Джо Байдена на победу тают так же быстро, как получает огласку скандал, связанный с непристойным поведением его сына. Демократы заранее «оплакивают» Байдена и готовятся оспорить победу Дональда Трампа. Демократическая партия готова пойти на любые махинации при голосовании, чтобы доказать, что победа Трампа незаконна. Чтобы лишить Республиканскую партию победы, демократы даже готовы после подсчета голосов спровоцировать гражданские волнения. Нестабильность, неминуемо ожидающая в этом случае Америку, сторонников Байдена не пугает. Подробнее об этом в материале Fox News.

Демократы не готовы проигрывать

Руководство Демократической партии не собирается проигрывать, несмотря ни на что, и продолжает изображать полную уверенность в победе. Однако при всей своей фанатичности представители демократов не лишены здравого смысла.

Именно здравый смысл заставляет членов Демократической партии продумывать варианты, как лишить легитимности победу Дональда Трампа. Для этого либеральные СМИ в первую очередь пытаются убедить общественность, что за Трампа голосуют только недалекая деревенщина, правые радикалы, расисты, сексисты, люди с низким IQ, а также те, кто в любой момент готов к вооруженному восстанию.

Либеральные СМИ предлагают своей аудитории всего два варианта развития событий. В случае победы Трампа «хорошие» американцы, дескать, окажутся под властью «плохого оранжевого человека» и всех, кто за него проголосует. В случае же поражения республиканцев федеральные СМИ пугают американцев вооруженным восстанием сторонников Трампа, которые не готовы смириться с поражением.

Средства массовой информации сознательно нагнетают обстановку, чтобы заставить голосовать за Джо Байдена не только его сторонников, но и всех, кто не согласен с политикой Трампа. Об этом говорится в статье «Некоторые либеральные СМИ призывают к мести, если Трамп проиграет».

Поиски виноватых

Уверенность демократов в победе собственного кандидата подмывает факт, что связанные с ними СМИ уже находятся в активном поиске среди своих избирателей тех, кого потом можно обвинить в победе Трампа. Так под раздачу первой попала американская молодежь, которая с удовольствием участвует в протестах, но традиционно демонстрирует низкую явку на выборах. Таким образом, демократы хотят переложить ответственность за поражение Байдена с себя на недостаточно мотивированных сторонников.

Еще одно направление деятельности подчиненных Демпартии СМИ — попытки убедить свою аудиторию, что победа Трампа, какой бы безоговорочной она ни была, достигнута нечестным путем. Остается вопрос: осознают ли сторонники Демократической партии, что их деятельность может спровоцировать вооруженное восстание не сторонников Трампа, а наоборот, сторонников Джо Байдена?

Кто ждет денег от Байдена

Многие международные организации, финансирование которых со стороны США резко сократилось во время правления Трампа, очень надеются поправить свои дела в случае победы Байдена. Так, представители НАТО уже готовы собраться на досрочное заседание Североатлантического альянса в случае победы Байдена на ноябрьских выборах. Усиление НАТО означает только одно — новые войны и кровопролитие по всему миру.

Таким образом, кто бы ни победил 3 ноября, и Соединенные Штаты, и весь мир ждет полоса нестабильности. Ответственность за это лежит в первую очередь на руководстве Демократической партии США.