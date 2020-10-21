Уход «Академика Черского» с Мукрана стал «игрой на опережение» санкций США

Москва, 21 октября. Россия сыграла на опережение, выведя трубоукладчик «Академик Черский» из немецкого порта Мукран. К такому выводу пришли журналисты информационного издания «ПолитПазл», опубликовав статью о новых санкционных мерах, которые США ввели против реализации проекта «Северный поток ­— 2».

Авторы материала обратили внимание, что Москва вовремя приняла решение о передислокации судна в порт Калининграда, чем фактически вывела корабль из-под экономического удара Вашингтона.

Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США объявил о расширении санкционных ограничений, введенных против крупного международного энергетического проекта «Северный поток — 2». Новые меры будут реализованы против компаний, осуществляющих модернизацию и установку дополнительного оборудования на суда, принимающие участие в строительстве газопровода.

Журналисты обратили внимание на данные портала marinetraffic.com, согласно которым российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт и направился в сторону Калининграда. Можно сделать вывод, что уход судна с Мукрана стало удачной «игрой на опережение», а Россия смогла оперативно вывести его из-под действия санкций США.

«Таким образом, российская сторона, образно говоря, вывела свой трубоукладчик из-под новых санкций США. При этом Вашингтон также лишился формальной возможности предъявить какие-либо претензии к Германии», — пишет издание.

Сейчас же российское судно, которое, вероятнее всего, примет участие в достройке газопровода «Северный поток — 2», пришвартовано у порта Калининграда. Рядом также находятся корабли сопровождения, необходимые для доставки труб и другого оборудования в зону строительства.

Ранее депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн заявил, что, если Германия откажется от реализации проекта «Северный поток — 2», то страну ждут серьезные последствия. Подобное решение Берлина приведет к резкому росту цен на электроэнергию.