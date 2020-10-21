Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса

Киев, 21 октября. Министерство здравоохранения Украины не собирается покупать или получать российские вакцины против коронавируса, об этом говорится на сайте ведомства.

«Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак (более известный под торговой маркой «Спутник-V» — ИФ) в установленном порядке не поступало», — заявили в украинском министерстве.

Предположения о проведении переговоров о закупке российских вакцин не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне, подчеркнули в Минздраве Украины.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать Украине российскую вакцину от коронавируса. Российский лидер отметил, что РФ может предоставить вакцину Украине после соответствующего запроса Киева.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Производить ее будут пять организаций: АО «Р-Фарм», завод «Биннофарм, АО «Генериум», «Биокад» и НИЦ им. Гамалеи.