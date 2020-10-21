Помпео заявил о готовности РФ заморозить ядерный арсенал

Вашингтон, 21 октября. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия готова на заморозку ядерного арсенала для достижения соглашения в рамках СНВ-3, передает РИА Новости.

«Мы очень рады этому. Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы продолжить добиваться прогресса и окончательно оформить соглашение», — пояснил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва направила Вашингтону предложение о продлении Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона готова взять на себя обязательства по заморозке ядерных арсеналов обеими сторонами.

Стоит отметить, что в настоящее время между РФ и США действует договор СНВ-3. Данный документ регламентирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его действие истекает в 2021 году. Москва неоднократно заявляла о необходимости продления договора. Однако США настаивали на присоединении Китая к договору, а также требовали включить в соглашение ряд новых вооружений.