Политолог: Лукашенко хочет доказать, что он заботится о людях своей страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты, чтобы успокоить оппозицию. Таким мнением с ФАН поделился политолог Фархад Ибрагимов.

Александр Лукашенко заявил, что он «не держится» за власть и пообещал больше не баллотироваться, так как «наелся президентством». Об этом он сказал на круглом столе в СИЗО КГБ с арестованными участниками протестов. На встрече присутствовали блогер Сергей Тихановский — супруг Светланы Тихановской, бывший соперник Лукашенко Виктор Бабарико и бизнесмен Юрий Воскресенский.

Лидер страны признался, что его на самом деле интересует «будущее государства и благополучие его жителей». Он подчеркнул, что за свое президентство сумел сохранить промышленный потенциал страны, также ему удалось «вылизать малые города». Во время встречи Лукашенко анонсировал правки в Конституцию Белоруссии, согласно которым президент республики не сможет управлять страной более двух сроков подряд. Лидер отметил, что такого президента, как он — «честного и искреннего» — может больше и не быть в Белоруссии.

Сейчас Лукашенко активно работает с демонстрантами: лично встречается с оппозицией и детально отвечает на все интересующие ее вопросы.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Фархад Ибрагимов рассказал, что глава республики, возможно, уходить со своего поста пока не собирается, а сделал такое заявление, чтобы прекратить уличные акции протеста. Ибрагимов отметил, что Лукашенко выстоял благодаря своему характеру и определенной поддержке местного электората.

«Некоторые эксперты считали, что через несколько недель после выборов президента, которые состоялись 9 августа, ситуация в корне поменяется и белорусская оппозиция в конечном итоге выиграет. Но Лукашенко выстоял, получилось это благодаря харизматичности и определенной поддержке среди местного электората. Буду откровенным: он действительно взял больше половины голосов на этих выборах, за его ближайшего конкурента, Светлану Тихановскую, проголосовало точно меньше половины», — заявил политолог.

Ибрагимов поделился своим мнением о заявлении Лукашенко, согласно которому глава республики больше не будет баллотироваться в президенты. Эксперт считает, что Лукашенко хочет, чтобы ситуация в стране как можно быстрее стабилизировалась.

«Склоняюсь к мысли, что он сделал это заявление для того, чтобы успокоить оппозицию. Конечно, ситуация в большей степени стабилизировалась, она стала более спокойной. И чтобы уже окончательно привести всех в чувство и вообще полностью взять ситуацию под контроль, он должен пойти, хотя бы на словесном уровне, на какие-то уступки», — сказал эксперт.

Ибрагимов отметил, что Лукашенко самостоятельно встречается с оппозиционерами, причем делает это инициативно.

«Он лично встречается с оппозиционерами — это тоже некий политический ход, который призван продемонстрировать белорусским оппозиционерам, а также белорусской диаспоре, проживающей за рубежом, что он президент всей Белоруссии. Он как сильный человек, как лидер страны, показывает, что готов встречаться с разными политическими деятелями, которые, по его логике могут, быть с ним не согласны. Главное условие — они должны быть патриотами Белоруссии. Вот на этой волне он пытается выйти, чтобы доказать, что он президент, который действительно заботится обо всех людях своей страны, независимо от их политической позиции», — пояснил политолог.

Ранее Александр Лукашенко пообещал белорусским оппозиционерам больше не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Республики Беларусь.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Победу на них, по данным ЦИК республики, одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. Его основной соперник Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей. После этого в стране начались несанкционированные протестные акции. Их участники требовали проведения повторного голосования.