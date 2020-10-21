Путин присоединил Севастопольский морской завод к ОСК 

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе к Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что президент по предложению Правительства РФ принял решение о преобразовании Севастопольского морского порта в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности, они будут внесены в качестве вклада РФ в уставный капитал ОСК.

На исполнение указа Правительству РФ определили срок в 18 месяцев.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — государственный судостроительный холдинг, созданный в 2007 году. Штаб-квартира компании находится в Петербурге.