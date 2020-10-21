Священник не исключил полицейский штурм захваченного Сергием монастыря

Санкт-Петербург, 21 октября. Полиция штурмом может взять Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. Такой исход не исключил руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий, выступивший на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего реальность коронавируса. Он выступал против закрытия храмов во время эпидемии, рассказывал в проповедях о чипировании и захватил Среднеуральский женский монастырь.

«Сект довольно много. Одни уходят от православия, другие возникают независимо. Это совместная деятельность церковных кругов, государственных кругов со стороны закона. Но если происходит нарушение закона, то мы будем действовать по закону», — объяснил Макарий.

Священник рассказал об исходе похожей ситуации.

«Была похожая ситуация, которая закончилась тем, что священник получил полтора года лишения свободы. Вопрос в том, что это общественное дело. Можно сделать закон, который будет стоять на стороне церкви, но применять его меры стоит по обстановке», — объяснил он.

Иеромонах не исключил, что в Среднеуральский женский монастырь «могут войти правоохранители на основании закона, а не церковь на основании каких-то своих соображений».

«Церковь здесь может быть консультантом, но не более», — заключил он.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал отнестись к изгнанию Сергия из Русской православной церкви как к исключению одного из членов политической партии из ее состава. По его словам, с формальной точки зрения это одно и то же.