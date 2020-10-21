Эколог: Объем разлива нефти в НАО может быть больше официально заявленного

Москва, 21 октября. Объем разлива нефти на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) может быть больше заявленного. Об этом ФАН заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

«Все эксперты, и я в том числе, поставили под сомнения объем разлива, который официально указала компания-недропользователь. По мнению компании, они прокачивали трубу, чтобы очистить ее от жидкости, потому что трубу собирались законсервировать. А затем якобы она не выдержала давления и произошла разгерметизация, утечка. И почти одна тонна жидкости углеводородного содержания вышла на почву и попала в воду. Эта ситуация подвергается сомнению, потому что даже визуально понятно, что объем будет гораздо больше», — сказал эксперт.

При этом Коган подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать только после экспертизы. Он отметил, что работы по ликвидации последствий закончены и утечку ликвидировали.

«Цвет почвы сейчас вместо серо-коричневого фактически черный. При этом не ясно, насколько глубоко пропиталась жидкостью почва, там не на одну лопату уходит вниз этот темный грунт. Но подчеркну, что для того, чтобы понять степень загрязнения, нужно увидеть окончательные результаты экспертизы», — сказал эксперт.

Отметим, ранее стало известно, что после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колве образовалась радужная пленка.

Как ранее сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова, данные первых проб на месте нефтеразлива на реке Колве, загрязненной после утечки нефти в Ненецком автономном округе (НАО) на месторождении компании «Лукойл», говорят о наличии повышенного загрязнения, но не в тысячи раз.