Бывший зять Билана напал на журналистов из-за вопроса о миллионных долгах

Москва, 21 октября. Бывший зять певца Димы Билана — Геннадий Зимин-Белан набросился на журналистов «Пятого канала» после вопроса о 19 миллионах рублей.

Певец потребовал через суд от Зимина-Белана вернуть ему 19, 5 млн рублей. Иск находится в столичном Бабушкинском суде.

Когда журналисты поинтересовались у зятя Билана, что это за деньги, он отреагировал агрессивно. Зимин-Билан вырывал у корреспондента из рук микрофон и запрещал его снимать.

«Так, меня не снимать. Я ничего не комментирую, выходим», — говорит Геннадий, обращаясь к сотрудникам телеканала.

Старшая сестра Димы Билана Елена была замужем за юристом из Красноярска. Пара поженилась в 2006 году, поначалу все было хорошо. Певец подарил молодоженам автомобиль Ford и лично присутствовал на свадьбе. У Елены и Геннадия растет дочь Алиса.

Ранее сообщалось, что подруга Билана Ольга Рудыка перенесла операцию после разрыва импланта. Девушка утверждает, что только увеличивала себе грудь, а остальное у нее все «натуральное».