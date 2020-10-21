Эксперты призвали регулировать похоронный бизнес квотами и лицензиями

Санкт-Петербург, 21 октября. Введение квот и более жесткий контроль в сфере оказания ритуальных услуг поможет декриминализировать данную отрасль. Об этом заявила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко в ходе пресс-конференции на тему «Похоронный бизнес. Почему так дорого умирать?», которая состоялась 21 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Я считаю, было бы правильным установить ограничение по количеству участников рынка ритуальных услуг. Например, на душу населения. К сожалению проект, подготовленный Минстроем РФ эту меру не предусматривает», — пояснила Данильченко.

По ее словам, данная мера привела бы к сокращению количества похоронных агентств и снижению стоимости их услуг.

«И появились бы реестры захоронений, которых сегодня нет — если вам нужно что-то найти, вы просто не найдете», — отметила адвокат.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев придерживается аналогичной точки зрения.

«Я изучал проблематику похоронного дела в 120 странах мира, и Виктория Данильченко абсолютно права. То, что она предлагает, это единственный способ навести порядок в сфере предоставления ритуальных услуг. Эта услуга конечна, здесь не может быть бесконечное количество конкурентов, поскольку выводит бизнес в криминальные структуры», — пояснил Сулоев.

По его словам, ранее данная сфера курировалась Федеральной антимонопольной службой РФ. В этот период был подготовлен законопроект, который предлагал лицензировать похоронные услуги, однако от этой идеи отказались.

«Нужно квотировать похоронные услуги или передать похоронное дело саморегулируемым организациям, которые будут отбирать в свои ряды добросовестные организации, а в случае обмана потребителей будут лишать нарушителей квоты», — предложил Сулоев.

Эксперт уверен, что реализация подобного сценария сможет декриминализировать похоронный бизнес. Он также напомнил, что в 2009 году в Москве проводился эксперимент с квотами для похоронных организаций.