Эксперт назвал предвыборным фейком данные CNN об испытаниях «Буревестника»

Москва, 21 октября. Публикации американских СМИ о якобы предстоящих испытаниях российской ракеты «Буревестник» являются элементом президентской предвыборной кампании в США. Об этом заявил военный историк и член организации «Офицеры России» Юрий Кнутов, передает «НьюИнформ».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Американские журналисты пришли к такому выводу на основании неких спутниковых снимков.

Кнутов усомнился в подлинности спутниковых снимков, а также выразил уверенность, что Вашингтон намеренно распространяет подобные фейки, чтобы не продлять договор СНВ-3. Кроме того, публикация CNN может быть элементом президентской предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Трамп заявил, что если он станет президентом, то будет проводить политику с позиции силы. Буквально на днях США говорили о пушке с дальностью стрельбы 1,8 тысячи километров, сейчас говорят о нашем «Буревестнике» и так далее. Все делается для того, чтобы поднять рейтинг Трампа либо за счет российской угрозы, либо за счет якобы «супер-пупер» вооружения», — уверен Кнутов.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении данного ракетного оружия стало известно в марте 2018 года.