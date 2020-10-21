Соловьев высмеял заявления украинских СМИ о своей «работе» на КГБ

Москва, 21 октября. Известный российский ведущий Владимир Соловьев с иронией ответил на заявления со стороны Украины о своей работе на КГБ, назвав подобное высказывание «анекдотичным», пишет «ПолитРоссия».

Украинское издание «Гордон» опубликовало фрагменты пока еще не изданной книги автора Владимира Попова с провокационным названием «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ». Автор представился бывшим сотрудником Комитета государственной безопасности СССР и написал в книге о вербовке Владимира Соловьева.

Автор на страницах книги заявил, что якобы после окончания в 1986 году физико-химического факультета Московского института стали и сплавов Соловьев некоторое время работал экспертом в Комитете молодежных организаций СССР, который «в те годы являлся одним из главных центров советских спецслужб».

Попов также указал на то, что хорошо владеющий английским языком Соловьев привлек внимание курировавших КМО офицеров 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР. По мнению автора, кураторы из КГБ продвинули своего «агента» на телевидение.

Соловьев ответил, что эта история «от начала и до конца является ложью», поскольку факты, представленные автором книги, не соответствуют действительности.

«Это просто дико смешно, я умирал от смеха, когда читал всю эту хохму. Этот Попов — просто двоечник, я даже не знаю, о ком он пишет. Ни в каком МИСИС я никогда ничего не сдавал и никакого человека в КМО, о котором он пишет, не встречал. Он вообще не в теме, он даже близко не понимает, как тогда работал Комитет молодежных организаций», — заявил ведущий.

Кроме того, Соловьев отметил, что распространяет эту лживую информацию издание «Гордон», которое принадлежит украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

«Гордон» — это известные клеветники. Ничего нового в этом нет. И это анекдотично смешно. Я был бы, конечно, рад оказаться тайным генералом КГБ, но, извините: не был, не участвовал, не состоял», — заключил телеведущий.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского экс-посла в Белоруссии Романа Бессмертного «вернуть» Крым с помощью «большой Украины», предложив ему «обратиться к психиатру».