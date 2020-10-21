Девушки на Сахалине устроили в луже фотосессию на досках для серфинга

Южно-Сахалинск, 21 октября. Жительница Южно-Сахалинска Наталья Середа с подругой устроила фотосессию на досках для серфинга в грязной луже, передает телеканал «360».

Активистка и ее знакомая решили бороться с лужами в родном городе нетрадиционным способом. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они показали Украинскую улицу как «водоем».

«Невозможно пройти мимо такого озера», — отметила Наталья.

Эти снимки уже заинтересовали СМИ. По словам Середы, ей также ответили из аппарата губернатора Сахалинской области. В администрации просили уточнить, где находится гигантская лужа.

Позднее власти сообщили, что в 2021 году на Украинской улице сделают ремонт дорожного покрытия. Вероятно, будет построена система водоотведения.