Помпео отверг причастность России к утечке данных о сыне Байдена

Вашингтон, 21 октября. Россия не имеет отношения к публикации скандальной электронной переписки сына кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Помпео подтвердил слова директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа о непричастности РФ.

«Я видел заявление Рэтклиффа, у меня есть все основания полагать, что в нем все совершенно верно», — сказал Помпео.

Глава Госдепартамента добавил, что, будучи директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), он всегда хотел, чтобы люди «доверяли разведывательному сообществу в вопросах, в которых оно наиболее компетентно».

Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, принадлежащую, предположительно, Хантеру Байдену. Одно из писем было от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который поблагодарил того за встречу с отцом. Эти письма противоречат словам кандидата в президенты, что он не имел никакого отношения к работе сына в украинской компании. Сотрудники ФБР получили в свое распоряжение ноутбук, на котором хранятся указанные письма Хантера Байдена.

Кроме того, на жестком диске устройства были найдены десятки компрометирующих материалов, в том числе интимные фотографии и видео Хантера. Его подозревают в педофилии.