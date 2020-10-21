Гаспарян высмеял попытку Латвии оправдать коронавирус «оккупацией» СССР

Москва, 21 октября. Власти Латвии не смогли справиться с эпидемией коронавируса, поэтому пытаются возложить на СССР ответственность за свой провал. Об этом заявил публицист Армен Гаспарян, передает «Царьград».

Ранее глава МИД Латвии Сандис Гиргенс заявил, что распространение коронавирусной инфекции является результатом «колхоза СССР» и следствием «восточноевропейского гена пофигизма». По мнению Гиргенса, СССР продолжает портить жизнь народам Прибалтики даже спустя 30 лет после своего развала.

Гаспарян отметил, что давно ждал подобных высказываний со стороны латвийских политиков, так как они неоднократно демонстрировали свою несостоятельность с момента независимости республики.

«А я все ждал, когда же в пандемии СССР обвинят. Свершилось. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс заявил, что в распространении коронавируса по стране виноват «синдром советского пофигизма» и «колхоза СССР», — написал публицист в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что страны Прибалтики регулярно эксплуатируют миф о «советской оккупации», называя ее источником всех бед. Так, Латвия в 2017 году заявляла о намерении взыскать с России 185 миллиардов евро за «ущерб, нанесенный оккупацией». При этом власти Эстонии оказались скромнее, оценив последствия «оккупации» в 49 миллиардов евро.