Милонов обвинил Турцию и ИГИЛ в агрессии в Нагорном Карабахе

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил Турцию и ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ) в агрессии в Нагорном Карабахе. Милонов, который недавно побывал в Нагорном Карабахе, уверен, что в боевых действиях там на стороне Азербайджана незаконно участвуют вооруженные силы Турции, а также боевики ИГИЛ, прошедшие подготовку в Сирии. Своими размышлениями о происходящем в Карабахе парламентарий поделимся с ФАН.

Ситуация близка к критической

— Складывается ощущение, что военная ситуация в Нагорном Карабахе близка к критической. Допускаете ли вы возможность падения этой республики?

— Если говорить о соотношении сил, то Карабах при поддержке добровольцев из Армении противостоит мощнейшему в военном плане государству региона — Турции. Думать по-другому — значит, предаваться иллюзиям.

Понятно, что азербайджанские пропагандисты будут вам говорить, что мол Азербайджан «берет назад свои земли», но по сути азербайджанцы там не воюют. Воюет там Турция. Основные ударные силы — это Турция и боевики ИГИЛ.

То есть мы впервые за много лет после завершения антитеррористической операции на территории Чеченской республики, ликвидации Хаттаба и его сподвижников снова видим на постсоветском пространстве боевиков ИГИЛ. Только уже более тренированных, более опытных, прошедших подготовку в лагерях Сирии с турецкими, американскими и прочими инструкторами, не знаю уж, кто их там тренировал. Эти боевики — абсолютно боеспособная армия, которая перебрасывается из Сирии на турецких самолетах на территорию, контролируемую Баку. Именно боевики ИГИЛ воюют в Карабахе на стороне Азербайджана.

Поэтому ситуация очень тревожная: бедные жители Карабаха сейчас сталкиваются с тем, что на них свалилась огромная военно-техническая мощь Турции и международных и террористических организаций. Защитников Карабаха расстреливают с боевых турецких дронов, там вовсю используется турецкое и израильское оружие. Хотя мне странно, что Израиль — страна, которая помнит холокост, — по сути, участвует в новом геноциде.

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы изменить эту ситуацию?

— Считаю, что нужно добиваться того, чтобы любыми способами прекратить там боестолкновения. Для этого для начала надо очистить небо — обеспечить бесполетную зону над территорией Нагорного Карабаха. Если это будет сделано, война тут же закончится. Без турецких беспилотников азербайджанская армия немедленно утратит любую наступательную инициативу, война захлебнется, и можно будет приступить к дипломатическому, а не военному решению конфликта.

Наши оппоненты, когда им надо, действуют исключительно в своих интересах. Турция и ее союзники — Соединенные Штаты и Великобритания — наверно, один из главных примеров такого рода. Мы же все время пытаемся действовать слишком филигранно. Так мы рискуем увидеть новую черную страницу в Новейшей истории: еще один геноцид армянского народа, который может стать реальностью в XXI веке.

В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, в частности, реализация соглашения о прекращении огня.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить мирным путем в связи с позицией азербайджанской стороны. Он отметил, что Ереван готов «снизить планку» в своих требованиях для решения карабахской проблемы, но Баку должен сделать аналогичный шаг.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации армянского батальона 556-го полка. Также появилась информация, что силы ПВО НКР сбили азербайджанский самолет. В Баку это сообщение назвали фальсификацией. В свою очередь МО Азербайджана заявило об «уничтожении более 400 армянских военнослужащих-контрактников на Джебраильском направлении». Ереван эту информацию опроверг.

Обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. С полуночи 18 октября в регионе попытались в очередной объявить перемирие, но стороны практически сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Об истории тридцатилетнего конфликта в Нагорном Карабахе читайте в материалах Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.