На Евразийском экономическом форуме впервые обсудят генетические технологии

Итальянские и российские специалисты на площадке Евразийского экономического форума обсудят генетические технологии, биомедицину и влияние биологических объектов на мировую экономику. Представители фундаментальной науки впервые займут целую площадку форума, и в целом его участники отойдут от чисто экономической проблематики — к этому их вынуждает пандемия коронавируса. Об этом ФАН рассказали два участника форума, представляющие Россию.

В итальянской Вероне 22–23 октября пройдет уже XIII Евразийский экономический форум, который соберет ведущих экономистов, предпринимателей, врачей и ученых из России и Италии. Участникам предстоит также обсудить будущее нефтяной и газовой промышленности, модели восстановления экономики после пандемии и глобальную трансформацию национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19.

На фоне пандемии и сложных межгосударственных отношений проведение Евразийского экономического форума имеет очень важное значение, заявил в беседе с ФАН советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Это уже тринадцатый форум по счету, и важно, что он продолжает свою работу. Главное, что сохраняется эта точка взаимодействия России и Европы. Недаром форум называется евразийским: он посвящен тем проектам, которые уже осуществляются и могут осуществляться в будущем», — рассказал собеседник ФАН.

Организаторам форума пришлось учитывать непростую эпидемиологическую ситуацию в Европе. Изначально планировалось проводить все сессии форума в режиме видеоконференций. Однако организаторы решили избрать гибридный формат заседаний.

«XIII Евразийский форум пройдет в смешанном формате. Кто-то будет присутствовать в зале, это прежде всего спикеры и небольшое количество приглашенных гостей. Это связано с коронавирусными ограничениями, которые усиливаются сейчас в Италии», — пояснил Фадеев.

Изменения претерпела и повестка форума. В этот раз она полностью соответствует жизненным вызовам, обратил внимание эксперт.

«Форум расширил свою повестку и давно уже перестал рассматривать только экономические темы и вопросы. Да, он начинался как экономический, а уже с прошлого года и в этом году его участники продолжат обсуждать вопросы социальные, в частности — неравенства в Европе и мире. В этот раз будут обсуждаться вопросы научные», — сообщил Фадеев.

Впервые в истории Евразийского экономического форума одна из площадок будет отдана фундаментальной науке. В частности, как сообщил ФАН директор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий, профессор Константин Северинов, в первый день работы форума российские и итальянские специалисты обсудят вопросы исследования генома.

«На форуме впервые будет работать сессия, посвященная генетическим технологиям. Это даст возможность специалистам из Италии и России обсудить планы по совместным проектам в этой области, касающихся как биомедицины, так и сельского хозяйства, — заявил собеседник ФАН. — Во времена пандемии люди вполне могли оценить, насколько влияют на экономику биологические объекты. В этом смысле важность биомедицины, сельского хозяйства и пищевой безопасности трудно переоценить.

Объединение усилий ведущих ученых Европы и России в рамках Евразийского форума будет очень полезным для всего мира, убежден Северинов.

Во второй день форума российские и итальянские эксперты обсудят глобальную трансформацию национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19. Как ожидается, перед участниками выступят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

XIII Евразийский экономический форум стартует 22 октября в итальянской Вероне. Основной темой мероприятия станет «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана». Среди модераторов форума заявлены главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин, председатель правления, член совета директоров «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Всего на восьми площадках форума за эти дни выступят более 60 докладчиков.

Организаторами мероприятия выступают российский фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум и итальянская ассоциация «Познаем Евразию». Отметим, что в прошлом году в работе XII Евразийского экономического форума участвовало более 1200 человек из 40 стран.