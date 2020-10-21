Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на работу крематориев в России

Санкт-Петербург, 21 октября. Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на работу крематориев в России, заявил президент Ассоциации крематориев РФ, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Я разговаривал сегодня с коллегами из разных городов на выставке «Некрополь», и они сказали, что в Архангельске, Петербурге, Новосибирске и Москве обращение к услугам крематориев выросло на 20%, в столице — на 38%», — отметил он.

По словам эксперта, в столице сейчас кремируют более 70% умерших.

«Потому что это (коронавирус) — инфекционная болезнь, и во-вторых, сегодня у людей становится меньше денег, а эта услуга в 2-3 раза дешевле, чем захоронение в землю. Если раньше каждый год обращение к услугам крематориев показывало рост от 2 до 10%, то в этом году этот показатель вырос в 2, 3 , а где-то в 4 раза», — пояснил Сулоев.

По его мнению, эта тенденция будет сохраняться, прежде всего из-за существенной экономии денег, которые родственникам умершего необходимо заплатить за организацию похорон.

«Люди видят удобство кремации, и это существенно экономит их средства. Им не нужно покупать место на кладбище, они могут воспользоваться услугами открытого или закрытого колумбария, и за кладбищем потом ухаживать дешевле», — считает он.

Сулоев обратил внимание, что от кремации могут отказываться люди с определенными религиозными убеждениями, но постепенно в России и других странах мира все чаще обращаются к услугам крематориев и верующие люди.

«Есть американское исследование, согласно которому при уменьшении процента верующих в обществе растет число кремаций. Однако мы видим, как религиозные организации меняют отношение к этому. Православная церковь, например, не поощряет кремацию, но и не возражает, поскольку в крематории можно отпевать почивших», — пояснил эксперт.

В качестве еще одного преимущества кремации Сулоев отметил возможность захоронения праха как на кладбище, расположенном близко к месту проживания родственников, так и на более престижном.