Марков раскрыл «тайные планы» украинских политиков насчет «Спутника V»

Москва, 21 октября. Украинские политики, несмотря на запрет США, могут тайно обратиться к российским врачам за помощью в вакцинации от коронавирусной инфекции. Планы Киева насчет препарата «Спутник V» раскрыл в Facebook политический эксперт Сергей Марков.

Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Во время переговоров стороны пришли к соглашению, что Киев откажется от использования российской вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку препарат якобы «еще не прошел испытания на безопасность».

Марков, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что Вашингтон фактически запретил Киеву использовать российскую вакцину. Этот факт в очередной раз демонстрирует полное отсутствие суверенитета у Украины, власти которой готовы подчиняться воле другого государства, жертвуя своими политическими интересами, подчеркнул эксперт. Однако, по словам политолога, США и другие западные страны не верят в то, что Украина откажется от использования российской вакцины.

Марков раскрыл «тайные планы» украинских политиков в отношении вакцины «Спутник V», заметив, что высокопоставленные лица, несмотря на запрет США, сделают все возможное, чтобы провести вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции.

«Нет сомнения, что тайно в Украине в самое ближайшее время почти все министры и депутаты, и губернаторы, и члены их семей сделают себе прививку российской вакциной. Российской, потому что других-то пока нет», — заявил Марков.

По словам политолога, такое решение может обернуться для депутатов Верховной рады серьезными последствиями, например лишением должности.

«А посол [США] за вакцинирование российской вакциной может и уволить любого министра и губернатора», — резюмировал Марков.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда россиянам ждать начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, препарат поступит в продажу уже в декабре 2020 года.