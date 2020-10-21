Аналитики сообщили о снижении объема свободных денег у россиян

Москва, 21 октября. Объем свободных денег в семьях россиян в октябре сократился на 10%, пишет Deita.ru со ссылкой на исследование холдинга Romir.

С начала эпидемии коронавируса объем свободных денег у россиян сократился на 25%. Свободные деньги — это средства на покупку товаров и оплату услуг, которые не являются первоочередными.

Эксперты поясняют, что на уровень свободных денег повлиял коронавирус, ситуация на рынке труда и нестабильность рубля. Предполагается, что к концу 2020 года каждый шестой кредит будет просрочен.

Россияне отслеживают курсы иностранной валюты и уровень цен. Многие считают, что пришло время «затянуть пояса».

Ранее сообщалось, что премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении финансирования на выплаты детских пособий. В 2021 году также сохраняются пособия на детей от трех до семи лет, выплаты по уходу за ребенком.