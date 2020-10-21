Винника перевели в тюрьму в Париже с лучшими условиями

Москва, 21 октября. Гражданина России Александра Винника, которого во Франции обвиняют в отмывании денег и вымогательстве, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями пребывания. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова​​​.

Парижский суд в понедельник начал рассмотрение дела Винника по существу. Слушания продлятся до 22 октября.

Москалькова рассказала, что россиянина удалось перевести в тюрьму, которая по условиям пребывания лучше той, где он находился ранее.

«Это поможет лучше подготовить его защиту», — объяснила омбудсмен.

Москалькова добавила, что Винника по ее просьбе посетили сотрудники омбудсмена Франции.

Винника перевезли из греческой больницы во Францию 23 января этого года. Сторона защиты не раз заявляла о незаконности его экстрадиции и пыталась добиться освобождения россиянина из-под стражи. В июле прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд.

Россиянина арестовали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Прокуратура Парижа считает, что он занимался вымогательством и отмыванием денег на французской территории в составе преступной группировки. Винник отвергает все обвинения.