Михалков ответил на поздравление Путина китайской пословицей

Москва, 21 октября. Известный кинорежиссер Никита Михалков подарил президенту РФ Владимиру Путину китайскую пословицу, пишет РИА Новости.

В четверг Путин поздравил режиссера с 75-летием по видеосвязи, пожелал ему здоровья и творческого долголетия. В ответ на это Михалков также поздравил главу государства с прошедшим днем рождения и выразил желание подарить ему «замечательную китайскую пословицу», которая «очень помогает».

«Кидай в меня грязь, кидай в меня камни — я река». Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам — это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это сломать», — сказал Михалков.

Также юбиляр пообещал передать Путину книгу об истории рода Михалковых XV—XVII веков.

Свой подарок имениннику президент России сделал еще утром, подписав указ о награждении режиссера звездой Герой Труда России, пишет Kp.ru. Во время поздравления Михалков и Путин даже выпили по бокалу шампанского.

Друзья Михалкова, в свою очередь, пожелали ему на юбилей «одной только удачи».

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации. В 1994 году он получил престижную премию американской киноакадемии «Оскар», однако затем признался, что оставил статуэтку в неизвестной машине.