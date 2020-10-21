Специалист объяснил, почему в России мало крематориев



Санкт-Петербург, 21 октября. Президент Ассоциации крематориев России, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев заявил, что отсутствие четких правил и норм в законодательстве, регулирующем сферу ритуальных услуг, сдерживает строительство крематориев в российских городах, которые в них нуждаются. Об этом он сказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Похоронный бизнес. Почему так дорого умирать?».

«Я сам разработчик этого закона и могу сказать, что он пишется последние 10 лет. Каждые 2-3 года меняется министерство, которое курирует похоронную отрасль чисто теоретически. Каждый приходящий чиновник пишет свой закон, а предыдущий отправляется на полку. По последнему закону профессиональное сообщество высказалось негативно, хотя мы туда включили однозначные трактовки, что крематории могут быть в частной собственности», — рассказал Алексей Сулоев.

По словам эксперта, в его распоряжении имеется список более 30 инвестпроектов строительства крематориев в различных городах России, в том числе с населением более 1 млн человек, которые готов построить частный бизнес, но из-за неясных трактовок закона они никак не могут быть реализованы.

«Самара, Омск, Казань, Уфа, Тюмень, Оренбург, Рязань, Липецк, Курск, Севастополь и много других крупных городов России нуждаются в строительстве крематориев. В России всего 27 крематориев. Если мы возьмем европейские нормы, нам нужно построить минимум 300–500 крематориев, если американские нормы на число жителей, исходя из населения России, — то 900. То есть рынок огромный, но он развивается очень медленно», — отметил президент Ассоциации крематориев России.

Сдерживает строительство крематориев, кроме отсутствия внятного законодательства, по его словам, и ведомственная неопределенность, поскольку ритуальная сфера не имеет государственного органа, который бы ее регулировал.

«Проблема в том, что у нас нет чиновника, который занимался бы похоронными вопросами. Сейчас организация похорон закреплена за сферой оборота твердых-бытовых отходов, но я не видел никогда на всевозможных заседаниях ни одного чиновника оттуда, который бы присутствовал или что-то понимал в похоронном деле», — отметил он.

Еще одной проблемой является требование оградить крематорий от других построек большой санитарной зоной.

«Наша санитарная зона крематория отличается от принятых в мире в 1000 раз. Это создает большую проблему, потому что сейчас в городах сложно найти свободную километровую зону, что построить крематорий», — пояснил Алексей Сулоев.

Это связано с тем, что Россия единственная страна мира, в которой разрешено строительство кремационных печей без очистных сооружений.

«В Европе 5 лет назад, в Китае 4 года назад всех обязали поставить печи, которые вообще не выбрасывают отходы. Штраф за выброс в Европе 120 тысяч евро в день. Это очень стимулирует крематории к приобретению экологичных печей», — считает эксперт.

Ассоциации крематориев России разработала программу «Строительство крематориев в России», и Алексей Сулоев надеется, что она поможет ускорить их строительство в России.