

Похоронный бизнес в России давно вызывает вопросы у населения. Гражданам непонятно, откуда берутся баснословные цены на ритуальные услуги. А от агрессивного поведения так называемых похоронных агентов, которые пользуются людским горем, иной раз берет оторопь. По мнению экспертов, похоронный бизнес погряз в криминале из-за бездействия депутатов. Законодательно эта сфера практически не регулируется. Почему это произошло и могут ли похороны стоить дешевле, обсудили чиновники и представители ритуальной сферы в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш объяснил, что федеральный закон, который регулирует эту отрасль, во всех смыслах устарел.

«Есть федеральный закон от 1996 года, конечно, он устарел. Поэтому люди встали на путь самоорганизации отрасли. У нас нет федерального органа, который координировал бы эту сферу, сделал разграничение в законе: где заканчиваются медицинские услуги и начинается ритуальные. А то получается, одни организации пристроились в больнице, а другие туда попасть не могут», — рассказал он.

Его слова подтвердил исполняющий обязанности директора ПМУСП «Мемориал» Дмитрий Данильев. Он отметил, что к моргам пристраиваются частные организации, становятся монополистами и диктуют свои цены.

«Морги при больницах занимаются продажей своих услуг. Во многих из них есть такие, без которых не обойтись. Например, тело невозможно вынести, если не уложить в гроб. Мы видим, как эта сфера криминализируется: младший медицинский персонал, руководители патологоанатомических отделений срощены с местным бизнесом в околоритуальной сфере. В их канцеляриях сидят предприниматели, которые ассоциируются с сотрудниками морга, но, по сути, они просто навязывают людям услуги частного бизнеса по высоким ценам», — поделился Данильев.

Что касается продажи мест на кладбище, специалисты в один голос утверждают, что «все кладбища общие и бесплатные». Но частные организации вводят в заблуждение граждан. Если человек выбрал какое-то определенное место, они берут деньги якобы за то, что место благоустроено. Фактически человек платит не за землю, а за «благоустройство».

«Запомните раз и навсегда: у нас место под захоронение выделяется бесплатно, — заявил Павел Кодыш. — Когда у человека горе, он готов сделать что угодно, лишь бы лучше организовать похороны, захоронить поближе к церкви и прочее».

Альтернативой традиционному захоронению становится кремация. Помимо того, что кремация обходится дешевле, этот бизнес более прозрачный. Но проблема в том, что на всю Россию всего 27 крематориев: один крематорий на пять миллионов человек. Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев рассказал, что за последний год спрос на услуги кремации вырос на 20%. Кремация обходится человеку в два раза дешевле похорон, поскольку на всем этом можно сэкономить, лишь воспользовавшись закрытым или открытым колумбарием.

«Любой агент с помощью приложения может заказать кремацию в течение трех минут. Ему не надо давать взятки, все заказы идут через центральную диспетчерскую службу. Работа крематория строго регламентирована. Никто не касается денег. Это прозрачный бизнес», — заявил Сулоев.

По его словам, «левачить» в крематории или незаконно кого-то сжигать невозможно. Процесс полностью компьютеризирован: размещено огромное количество камер, по которым через интернет отслеживается вся работа крематория.

Ввиду очевидных плюсов такого вида захоронения, крематориев можно было бы построить больше, но все упирается в устаревший закон. Из 27 российских крематориев 15 принадлежит частным компаниям. Алексей Сулоев рассказал, что большая часть из них добивалась разрешения на работу через суд из-за того, что нынешний закон имеет двойную трактовку. Эксперт убежден, что количество желающих воспользоваться услугами крематориев будет только расти, поэтому необходимо как можно скорее навести юридический порядок в этой сфере, а избавиться от агрессивных похоронных агентов поможет опыт Европы.

«От взяток, которые получают врачи и полиция от агентов, можно избавиться за 3–4 месяца: берем любой европейский закон и переписываем. Если человек продал информацию о смерти, то он получает пять лет тюрьмы и штраф. Как только введем такой закон, сразу исчезнут навязчивые агенты», — уверенно заявил он.

По мнению Алексея Сулоева, необходимо сократить количество организаций, оказывающих ритуальные услуги, путем квотирования или лицензирования. Это позволит очистить рынок от недобросовестных игроков. Эксперты единодушно сошлись на том, что в России должна быть общая концепция развития похоронной отрасли, утвержденная правительством.