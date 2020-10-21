Российская делегация обсудила ситуацию в Сирии с иранской стороной

Тегеран, 21 октября. Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым встретилась с иранской стороной для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

В рамках переговоров стороны обсудили, в том числе, сирийский конституционный комитет, затронули вопрос Идлиба, а также выдвинули ряд инициатив для улучшения экономической и политической ситуации в стране.

«Также был затронут вопрос о сирийских беженцах. С иранской стороны в переговорах участвовал старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Москва, Тегеран и Анкара являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии.