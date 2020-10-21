Соболь провалила предвыборную кампанию за год до выборов

Москва, 21 октября. Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь объявила о начале своей предвыборной кампании, которая ознаменовалась нарушениями законодательства и противоречивыми заявлениями, передает Nation News.

Соболь планирует принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. 15 октября юрист ФБК презентовала свою предвыборную программу, а также призывала подписчиков вступать в ее команду и активнее оказывать финансовую поддержку.

Подать заявку на членство в команду Соболь можно на специальном сайте. При этом на интернет-ресурсе нет раздела, в котором должна быть изложена информация о политике оператора в отношении обработки персональных данных. Данный факт является грубым нарушением российского законодательства.

Кроме того, информация о политике конфиденциальности отсутствует и в разделе оферты. При этом согласно части третьей статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», подобные действия являются правонарушением, которое влечет наложение штрафа.

Исполнителем услуг по предоставлению информации на сайте указан Фонд защиты прав граждан. Сторонники Навального создали три организации с таким названием, которые зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

При этом деятельность новосибирской организации уже нарушала действующее законодательство. Кроме того, счета новосибирского фонда были заблокированы за неуплату налогов на сумму в размере 11 миллионов рублей.

На сайте Соболь представлена предвыборная программа, однако изложенные в ней тезисы вызывают вопросы и сомнения. В частности, в разделе «Политические права граждан» говорится о необходимости осуществлять электронный сбор подписей, которые будут использоваться для регистрации кандидатуры Соболь на выборах. При этом Соболь требует отменить электронное голосование, утверждая, что оно якобы создает возможности для «манипуляций на выборах».

При этом многие эксперты выражают уверенность, что Соболь ожидает оглушительный провал еще до начала выборов. К настоящему моменту Соболь окончательно потеряла поддержку москвичей из-за неудачной предвыборной кампании в Мосгордуму в 2019 году.

Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что Соболь не сможет преодолеть предвыборный подписной барьер, так как ей необходимо собрать около 15 тысяч подписей. Отсутствие поддержки со стороны москвичей делает невозможным выдвижение кандидатуры Соболь на выборах в Госдуму. Кроме того, Соболь не смогла заручиться поддержкой со стороны представителей политических партий, что сводит к минимуму ее шансы. Таким образом, Соболь провалила предвыборную кампанию за год до выборов.